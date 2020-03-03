Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Eş zamanlı operasyon düzenlenen 9 adreste yapılan aramalarda; kalaşnikof uzun namlulu silah 4 şarjör, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 236 kalaşnikof fişeği, 400 tabanca kurşunu, 66 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı
İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:06:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]