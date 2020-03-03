Malatya'da silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine operasyon: 7 gözaltı

6 saat önce

Malatya'da, silah ticareti ve yağma suçları ile ilgili aralarında 1 avukat ve 1 polis memurunun da bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

Malatya'da, silah ticareti ve yağma suçları ile ilgili aralarında 1 avukat ve 1 polis memurunun da bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce devam eden projeli çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler, Elazığ'ın Baskil ilçesinden getirdiği kaleşnikof silahı sattıkları esnada suçüstü yakalandı. Daha sonra yapılan operasyonlarda, dosya kapsamında silah ticareti ve yağma suçları ile ilgili aralarında 1 avukat ve 1 polis memurunun da bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Malatya ve Elazığ'ın Baskil ilçesinde şüphelilere ait 9 ikamet ve 1 avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 1 adet kaleşnikof uzun namlulu silah, 4 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet uçak savar mermisi, 236 adet kaleşnikof mermisi, 250 adet 9 mm tabanca mermisi, 150 adet 7,65 mm tabanca mermisi ve 66 adet G3 piyade silahı mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı
"Ruslardan başka türlü dost olur" diyen Adil Gür hakkında suç duyurusu! İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum

Son Dakika Haberleri
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:05:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]