Malatya'da silah kaçakçılığına 1 gözaltı - Son Dakika

MALATYA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Operasyon düzenlenen 1 adreste yapılan aramalarda 1 el yapımı tabanca, 5 tabanca mermisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

- Malatya