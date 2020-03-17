Malatya'da silah kaçakçılığına 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da silah kaçakçılığına 1 gözaltı
6 saat önce
MALATYA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:52 Kaynak: DHA
MALATYA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Operasyon düzenlenen 1 adreste yapılan aramalarda 1 el yapımı tabanca, 5 tabanca mermisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.
- Malatya
Son Dakika Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır? Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı