Malatya'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama
6 saat önce
MALATYA'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MALATYA'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart'ta kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramalarda; 5 el yapımı ile 1 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi. Silah ve şarjörlere el koyan polis, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı diğeri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:09 Kaynak: DHA
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