Malatya'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı
6 saat önce
MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramalarda 5 el yapımı ile 1 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi. Silah ve şarjörlere el koyan polis,ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:31 Kaynak: DHA
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