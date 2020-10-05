Malatya'da silah ticareti ve gümrük kaçağı nargile tütünü operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen silah ticareti ve gümrük kaçağı nargile tütünü operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan 2 şüphelinin ikamet ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait mermiler, 5 kama ve 1 kılıç ele geçirildi.

Öte yandan biri Suriye uyruklu 2 şüphelinin il dışından gümrük kaçağı nargile tütünü getirerek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine şüpheliler, Alacakapı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin ellerinde bulunan kolilerde yapılan aramada, 52 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, Suriye uyruklu zanlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.