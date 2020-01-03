Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 kalaşnikof tüfek, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Malatya'da düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 kalaşnikof tüfek, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Battalgazi ilçesi Kuluşağı Mahallesi, Haydarlar yerleşkesinde kaçak silah bulunduğu belirlendi.

Şüpheli C.M'ye ait ev ile bahçede yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 1 şarjör, 5 adet kalaşnikof mermisi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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