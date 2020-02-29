Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Malatya'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı, System.String[]

Malatya'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü mevkiinde, yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan daha önceden tanımadığı bir şahısla arasında tartışma çıkan A.Ü. (37) silahla açılan ateş sonucunda yaralandı. Kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden şahıs burada tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin A.Ü.'yü silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:13 Kaynak: İHA
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