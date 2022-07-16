Olayla ilgili çalışma başlatın polis ekipleri, konuyla ilgili O.T, E.D. ve E.D'yi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Orduzu Göleti kenarında oturan Onur K, otomobille buraya gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da silahla vurulan kişi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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