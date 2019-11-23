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Malatya'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı

6 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde silahla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı, System.String[]

Malatya'nın Kale ilçesinde silahla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kırsal kesimde bulunan Bağlıca Mahallesi'nde oturan G.Ö. isimli kadın, eşi C.Ö. ve oğlu F.Ö. tarafından bacağından yaralı halde Turgut Özal Tıp Merkezine getirildi.

Kontrolde bacağına çok sayıda av tüfeği saçması isabet ettiği belirlenen kadın tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kadının eşi ve oğlunu gözaltına aldı.

Olayın nasıl meydana geldiğinin araştırma sonucu belirleneceği öğrenildi.

Malatya, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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