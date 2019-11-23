Son Dakika › Güncel › Malatya'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
Malatya'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı
6 saat önce
Malatya'nın Kale ilçesinde silahla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:30 Kaynak: AA
Malatya'nın Kale ilçesinde silahla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kırsal kesimde bulunan Bağlıca Mahallesi'nde oturan G.Ö. isimli kadın, eşi C.Ö. ve oğlu F.Ö. tarafından bacağından yaralı halde Turgut Özal Tıp Merkezine getirildi.
Kontrolde bacağına çok sayıda av tüfeği saçması isabet ettiği belirlenen kadın tedaviye alındı.
Polis ekipleri, kadının eşi ve oğlunu gözaltına aldı.
Olayın nasıl meydana geldiğinin araştırma sonucu belirleneceği öğrenildi.
Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır