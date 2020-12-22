Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı

22.12.2020 15:52
Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı, System.String[]

MALATYA'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı.

MALATYA'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tekme tokat kavga eden taraflar, daha sonra birbirlerine tüfeklerle ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kenan Y., Ahmet Y. ve Mehmet Y. ile darbedilmesi sonucu yaralanan Gökhan Y., ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mahallede önlem alan ve inceleme yapan polis ekipleri ise kavgaya karışan kişilerin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı
Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı
Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı
Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı
Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı
Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı
Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı
Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı - Son Dakika


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