Malatya'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı
50 dakika önce
Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralıMALATYA - Malatya'da iki grup arasında yaşanan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Malatya
'da silahlı bıçaklı kavga
: 1 ölü 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki grup arasında yaşanan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple Turgut Temelli Caddesi üzerinde bir çay ocağında başlayan ve Cirikpınar Mahallesi Çekemler sokakta devam eden silah ve bıçaklarında kullanıldığı kavgada F.T. ile N.K. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karıştığı belirlenen şüpheli S.Ö. olay yerinden kaçarak izini kayıp ettirdi.
Silahla açılan ateş ve bıçak darbeleri soncunda yaralanarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Fethi Aksoy burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis
ekiplerinin olayın gerçekleştiği Çekemler sokakta bir adet tüfek bulurken olaya karıştığı iddia edilen S.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:33 Kaynak: İHA
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