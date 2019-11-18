Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi,İlyas Caddesi mevkiinde yapımı devam eden 'Gençlik Merkezi' inşaatı şantiyesinde çalışan işçiler ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada A.G. aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri A.G.'yı bıçakla yaralayan Y.E.K. ile olayda pompalı tüfeği kullandığı değerlendirilen A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri 2 adet bıçak ile 1 adet boş tüfek kartuşu buldu.

Diğer taraftan Hacı Abdi Mahallesi Zabcıoğlu Caddesi üzerinde gündüz saatlerinde meydana gelen bir başka kavgada ise 1 kişi bıçakla yaralanırken olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili olarak başlatılan tahkikatlar sürüyor.

Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yeşilyurt, Malatya, Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uzman çavuş ve eşinin katili, kayınbirader çıktı
Harekatlardan sağ salim döndü, kayınbirader kurşunuyla hayatını kaybetti 12 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettiği iddia edilen 2 kişi, çevredeki vatandaşlardan dayak yedi Pendik'te 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 09:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]