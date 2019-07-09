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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
İlçenin Topraktepe Mahallesi'nde Kamil T. ile Aziz Esen (54) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada Kamil T, tabancayla Aziz Esen'i yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Esen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:04 Kaynak: AA
Doğanşehir, Malatya, Güncel
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