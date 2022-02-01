MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI - Son Dakika

MALATYA'da, cep telefonu satıcısı Musa B. (50), alışveriş sırasında kavga ettiği müşteri Melih Ö. (47) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Kaçan Melih Ö., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'nde seyyar olarak cep telefonu satışı yapan Musa B. ile yanına müşteri olarak gelen Melih Ö. arasında iddiaya göre, alışveriş sırasında anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Melih Ö., yanında bulundurduğu tabancayla Musa B.'ye ateş etti. Yaralanan Musa B., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Melih Ö. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.