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MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI - Son Dakika

MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI

01.02.2022 16:55

MALATYA'da, cep telefonu satıcısı Musa B. (50), alışveriş sırasında kavga ettiği müşteri Melih Ö. (47) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

MALATYA'da, cep telefonu satıcısı Musa B. (50), alışveriş sırasında kavga ettiği müşteri Melih Ö. (47) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Kaçan Melih Ö., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'nde seyyar olarak cep telefonu satışı yapan Musa B. ile yanına müşteri olarak gelen Melih Ö. arasında iddiaya göre, alışveriş sırasında anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Melih Ö., yanında bulundurduğu tabancayla Musa B.'ye ateş etti. Yaralanan Musa B., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Melih Ö. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI
MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI
MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI
MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI
MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI

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alışveriş, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI - Son Dakika
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