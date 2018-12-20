Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
9 saat önce
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya
'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıcıoğlu Mahallesi Taştepe Caddesi üzerinde H.P. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.K, av tüfeğiyle ateş ederek H.P'yi ayağından yaraladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli E.K, Malatya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:52 Kaynak: AA
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