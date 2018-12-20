Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

9 saat önce

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıcıoğlu Mahallesi Taştepe Caddesi üzerinde H.P. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.K, av tüfeğiyle ateş ederek H.P'yi ayağından yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli E.K, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:52 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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