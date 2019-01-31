Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahalllesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddeesi mevkiinde M.G. ile henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.G. açılan ateş sonucunda bacağında yaralandı.M.G.'yi silahla yaralayan şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken yaralı MG.'nin bölgede sefer yapan bir halk otobüsünü durdurarak yardım istedi.İhbar üzerine olaya yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri M.G.'yi silahla yaraladıktan kayıplara karışan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Yıldıztepe, Battalgazi, kavga, Malatya, 3. Sayfa
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