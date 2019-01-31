Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, kimliği belirlenemeyen kişi, tabancayla M.G'yi ayağından yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:16 Kaynak: AA

Yıldıztepe, Battalgazi, Malatya, Güncel
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