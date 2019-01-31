Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya
'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi
ilçesi Yıldıztepe
Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, kimliği belirlenemeyen kişi, tabancayla M.G'yi ayağından yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:16 Kaynak: AA
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