Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi mevkiinde M.G. ile henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.G. açılan ateş sonucunda bacağında yaralandı. M.G.'yi silahla yaralayan şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken yaralı M.G. bölgede sefer yapan bir halk otobüsünü durdurarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekipleri M.G.'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

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