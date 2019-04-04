Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

6 dakika önce

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre,Göztepe Caddesi üzerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada av tüfeği ile açılan ateş sonucunda M.Ç. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar neticesinde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, M.Ç'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:27 Kaynak: İHA

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