Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

2 saat önce

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Battalgazi İlçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Battlgazi Belediyesi eski hizmet binası arka kısmında bulunan Abdullah Cevdet sokağı içerisinde M.B. (21) ile henüz kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş soncunda M.B. bacağına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandı.

Çevredekilerin yardımı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B. burada tedavi altına alınırken polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet boş kovan buldu.

Polis M.B.'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:11 Kaynak: İHA
Polis, Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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