Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kent merkezi İstiklal Mahallesi'nde M.B ile henüz kimlikleri öğrenilemeyen kişiler arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Tabanca mermisi ile bacağından yaralanan M.B, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Asayiş, ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:04 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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