Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

2 saat önce

MALATYA'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet B. (21), vücuduna isabet eden mermiyle yaraladı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
MALATYA'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet B. (21), vücuduna isabet eden mermiyle yaraladı. Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet B. vücuduna isabet eden mermi nedeni ile yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet B., otomobille Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, boş kovanı toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis kaçan şüpheliyi tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:38 Kaynak: DHA
Polis, Malatya, Güncel
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