Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
4 saat önce
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
'da silahlı kavga
: 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Küpçüler sokak içerisinde S.Ö. ile H.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada H.B. tarafından açılan ateş sonucunda S.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, S.Ö.'yü silahla yaralayan H.B. olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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