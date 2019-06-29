Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
44 dakika önce
Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:37 Kaynak: AA
'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Merkez Yeşilyurt
ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Alsancak Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen C.A. ile Mahir B. tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda C.A, yanında bulunan av tüfeğiyle Mahir B'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mahir B. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
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