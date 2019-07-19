Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Molla Kasım Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, husumetli oldukları iddia edilen S.D. ile A.K. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında A.K. pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
A.K. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan S.D'nin yakalanmasına çalışılıyor.
Cumhuriyet Meydanı, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:17 Kaynak: AA
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