Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
6 saat önce
Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:36 Kaynak: AA
Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Merkez Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde A.A. ile M.E. arasında arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada, M.E. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
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