Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde A.A. ile M.E. arasında arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada, M.E. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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