Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Şehir Mezarlığı'na yakın bir bölgede meydana gelen olayda M.S.A. (27) açılan ateş sonucunda yaralanırken olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.A. olay yerinden otomobil ile kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA

Yaka Mahallesi, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
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