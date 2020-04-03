Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
7 saat önce
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda silahla yaralanan B.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:56 Kaynak: AA
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