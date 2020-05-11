Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Polatdere Mahallesi'ndeki bir bağ evinde M.U, A.P. ve Ü.E. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.U. tabancayla Ü.E'yi yaraladı. 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.E. buradaki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili M.U, A.P'yi gözaltına aldı.