Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında yaşanan kavgada açılan ateş sonucunda bacağına saçma isabet eden 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Yaralı şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekipler olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

Battalgazi, İskender, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 00:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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