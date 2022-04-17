Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

17.04.2022 05:29

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.A. ile O.C. arasında Mini sokak içerisinde tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, O.C. tarafından silahla açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.A. yaralandı. Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı şahıs önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin olayın şüphelisi O.C.'yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Malatya, Beydağı, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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