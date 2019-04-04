Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga

Malatya'da Silahlı Kavga

5 dakika önce

Malatya'da silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya'da Silahlı Kavga, System.String[]
Malatya'da silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Polis ekipleri, yaralananın olmadığı kavgaya karıştığı iddia edilen 1 kişiyi olay yeri çevresinde yakaladı.

Otomobille kaçan diğer 2 şüpheliyi ise Orduzu Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:08 Kaynak: AA

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