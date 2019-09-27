Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı kavga
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Malatya'da silahlı kavga

30 dakika önce

Malatya'da meydana gelen iki ayrı olayda 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga, System.String[]

Malatya'da meydana gelen iki ayrı olayda 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Caddesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan M.İ, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde ise vatandaşlar Çobanyıldızı Sokak'ta yaralı bir şahsın bulunduğuna dair "155 Polis Hattı"na ihbarda bulundu.

Yaralı kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Acil Servis, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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