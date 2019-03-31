Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı.

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesinde okulda bulunan sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 sandık müşahidi ölürken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

Pütürge, Malatya, kavga, 3. Sayfa
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