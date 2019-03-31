Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesinde okulda bulunan sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 sandık müşahidi ölürken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı

Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı

Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 2 Yaralı

Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi