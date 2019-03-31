Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
46 dakika önce
Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı.
Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesinde okulda bulunan sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 sandık müşahidi ölürken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:34 Kaynak: İHA
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