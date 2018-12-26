Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yakınca Galericiler Sitesi mevkiinde bir oto yıkamada alkolünde etkisiyle S.G. ile T.T. arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü yaşanan silahlı kavgada şahısların karşılıklı olarak bir birlerine silahla ateş açması sonucunda her iki şahısta bacaklarına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandı.
Yaralı şahıslar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgi olarak başlatılan inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:40 Kaynak: İHA

Yakınca, Yeşilyurt, kavga, Malatya, 3. Sayfa
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