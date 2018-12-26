Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya
'da silahlı kavga
: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay Yeşilyurt
ilçesine bağlı Yakınca
Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yakınca Galericiler Sitesi mevkiinde bir oto yıkamada alkolünde etkisiyle S.G. ile T.T. arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü yaşanan silahlı kavgada şahısların karşılıklı olarak bir birlerine silahla ateş açması sonucunda her iki şahısta bacaklarına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandı.
Yaralı şahıslar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgi olarak başlatılan inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:40 Kaynak: İHA
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