Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya
'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt
ilçesi Yakınca
Galericiler Sitesi'nde aralarında daha önce husumet bulunduğu ifade edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S.G. ve T.T, tabancayla ayaklarından yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ve Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polis
ekipleri, olayla ilgili şüpheliler A.Ç. ve N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:11 Kaynak: AA
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