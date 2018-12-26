Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Galericiler Sitesi'nde aralarında daha önce husumet bulunduğu ifade edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S.G. ve T.T, tabancayla ayaklarından yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler A.Ç. ve N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:11 Kaynak: AA

Yakınca, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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