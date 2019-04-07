Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi'nde bulunan iş merkezinde tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Serdar Ç. ile Mustafa S. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Hasan Hüseyin D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:21 Kaynak: AA

Hamidiye, Battalgazi, Malatya, Güncel
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