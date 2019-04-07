Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya
'nın Battalgazi
ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında Hamidiye
Mahallesi Nasuhi Caddesi'nde bulunan iş merkezinde tartışma çıktı.
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Serdar Ç. ile Mustafa S. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Hasan Hüseyin
D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:21 Kaynak: AA
Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı
Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü
Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru
Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret