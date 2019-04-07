Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralıMalatya'da, iddiaya göre husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya
'da silahlı kavga
: 2 yaralı
Malatya'da, iddiaya göre husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde Hamidiye
Mahallesi'ndeki çay ocağında meydana geldi. Çay
ocağında karşılaşan ve husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yanlarındaki tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Kavgada, saçmaların ve kurşunların isabet ettiği Serdar Çelik ve Mustafa Sevim
kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlanırken, yaralı 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise boş kartuş ve kovanlara el koyarken, kavgaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:34 Kaynak: DHA
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