Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralıMalatya'da, iddiaya göre husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da, iddiaya göre husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki çay ocağında meydana geldi. Çay ocağında karşılaşan ve husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yanlarındaki tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Kavgada, saçmaların ve kurşunların isabet ettiği Serdar Çelik ve Mustafa Sevim kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlanırken, yaralı 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise boş kartuş ve kovanlara el koyarken, kavgaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:34 Kaynak: DHA

Çay, Hamidiye, Malatya, kavga, Güncel
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