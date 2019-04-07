Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nasuhi Caddesi üzerinde bir çay ocağında iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucunda S.Ç. ile M.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli H.H.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:54 Kaynak: İHA

Hamidiye, Battalgazi, Polis, Malatya, 3. Sayfa
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