Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup Taştepe Mahallesi'nde tartıştı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda İbrahim T. ile Enes K. av tüfeğiyle yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.



Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiden 2'sini gözaltına aldı, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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