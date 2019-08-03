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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

47 dakika önce

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Olay, İnönü Caddesi eski köy garajı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim K. ile Deniz A. bir iş hanında karşılaştı. Bunun üzerine iki tarafta silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu S. K. ve D.A. yaralandı. Yaralılardan Selim K. olay yerine çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine, Deniz A. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Malatya, Selim, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 03:47 Kaynak: İHA
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