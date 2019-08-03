Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 03:47 Kaynak: İHA
'da silahlı kavga
: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Olay, İnönü Caddesi eski köy garajı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim
K. ile Deniz A. bir iş hanında karşılaştı. Bunun üzerine iki tarafta silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu S. K. ve D.A. yaralandı. Yaralılardan Selim K. olay yerine çağrılan ambulansla Turgut Özal
Tıp Merkezine, Deniz A. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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