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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu A.O. ve E.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Battalgazi, Akpınar, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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