Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı kavga 2 yaralı
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Malatya'da silahlı kavga 2 yaralı

6 saat önce

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga 2 yaralı, System.String[]

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada karşılıklı ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği A.O. ile E.K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:57 Kaynak: DHA
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