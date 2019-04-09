Malatya'da Silahlı Kavga 2 Yaralı, 2 Gözaltı
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Malatya'da silahlı kavga 2 yaralı, 2 gözaltıMALATYA'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi av tüfeği ile yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:33 Kaynak: DHA
'da silahlı kavga
2 yaralı, 2 gözaltı
MALATYA'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi av tüfeği ile yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan İbrahim T. ile Enes K. yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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