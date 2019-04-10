Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
1 saat önce
Malatya'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:21 Kaynak: İHA
'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, Yeşilyurt
ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melekbaba Mezarlığı mevkiinde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda İ.T. ile E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Polis
ekiplerinin olayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor. - MALATYA
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