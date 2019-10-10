Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı

43 dakika önce

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.V.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İ.E., K.S., E.B. ve H.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan M.V., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:51 Kaynak: DHA
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