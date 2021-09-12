Son dakika haberi! Malatya'da silahlı kavga sonrası kaçan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Başka bir kadınla basılınca aklına ilk geleni yaptı! Filmleri aratmayacak anlar kamerada

Milli Takım için görülmemiş öneri! Deneyimli hoca olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi

Anketten çarpıcı sonuç! Bir partinin seçmenlerinin yüzde 35.6'sı ittifaktan memnun değil

Malatya'da silahlı kavga sonrası kaçan şüpheliler yakalandı

-Silahlı kavga sonrası kaçan şahsın aracından tüfek çıktı

MALATYA - Malatya'da silahlı kavgaya karıştıktan sonra kaçan 2 şüpheli yakalanırken, şahısların aracında yapılan aramada bir adet kırmadan bozma tüfek ile 18 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt İlçesine bağlı Özalper Mahallesi Yenibahar Caddesi üzerinde silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli olay sonrası bölgeden araçla kaçarak uzaklaştı. Yaralananın olmadığı olay sonrasında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, daha önceden plakası belirlenen aracın Buharı Bulvarı Çöşnük Kavşağı mevkiinde kent merkezine seyir halinde olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler ile şüpheliler arasında kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından M.A. ile A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta detaylı inceleme yapan ekipler kırmadan bozma bir tüfek ile biri tüfeğin namlusunda olmak üzere 18 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirdi. İki şüpheli sağlık kontrol için hastaneye götürülürken, araç ise Sümer Polis Merkezi'ne çekildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.