Alınan bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bir marketin içerisinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.